محافظ أسيوط يعلن فتح المجازر الحكومية مجانًا خلال عيد الأضحى

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن فتح جميع المجازر الحكومية البالغ عددها 29 مجزرًا أمام المواطنين مجانًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمات الذبح تحت إشراف بيطري كامل، وفقًا لأعلى المعايير الصحية، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من الذبح العشوائي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم المخصصة للاستهلاك الآدمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى تلقيه تقريرًا من الدكتور جمال سيد، مدير مديرية الطب البيطري، يفيد بانتهاء أعمال الصيانة والتطهير داخل المجازر، والتأكد من جاهزيتها الكاملة من حيث النظافة، وتوفر المياه، ومستلزمات التعقيم، والأختام البيطرية الرسمية. كما تم رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، مع إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين خلال فترة العيد لضمان التواجد المستمر ومتابعة عمليات الذبح والكشف البيطري على اللحوم.

وأكد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الطب البيطري وربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حالات طارئة، وذلك على مدار الساعة من خلال الأرقام (088/2055467 – 2055468 – 2055469).

وفي السياق ذاته، وجّه اللواء هشام أبو النصر إدارة التفتيش على اللحوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة ومباحث التموين، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء البيطريون والعاملون في المجازر خلال موسم الأضاحي، متمنيًا لأهالي المحافظة عيدًا مباركًا يعمّ بالخير واليمن والبركات.