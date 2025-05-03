يقدر طولها بـ 5 كيلومترات.. تحقيقات موسعة لتحديد المتسبب فى بقعة بترولية بشاطئ أبورديس -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد مصدر مسؤول بإدارة البيئة في محافظة جنوب سيناء أن فرق وزارة البيئة تواصل جهودها المكثفة لمكافحة بقعة بترولية تم رصدها اليوم على أحد شواطئ مدينة أبورديس.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أنه سيتم التخلص من البقعة البترولية بشكل كامل، بالتوازي مع إجراء تحقيقات موسعة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا التسرب وتحديد مصدره، مؤكدًا على تطبيق القانون بكل حسم على المتسبب في هذا التلوث البيئي.

وكانت وزارة البيئة، رصدت بقعة تلوث بترولي تبعد نحو 40 كيلومترًا عن مدينة أبورديس في اتجاه مدينة شرم الشيخ، ويقدر طولها ما بين 3 إلى 5 كيلومترات.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهات عاجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة الفورية على التلوث البترولي، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات المركزية بالوزارة بلاغًا يفيد بظهور بقع زيتية على سطح مياه البحر بمنطقة أبورديس، دون تحديد مصدرها في البداية.

تحرك الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالسويس وسيناء بشكل فوري فور تلقي البلاغ، وقام بتشكيل لجنة طارئة من فريق الطوارئ التابع له.

توجهت اللجنة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والفحص الشامل، والوقوف على الأسباب المحتملة للتلوث ومصدره، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة.

وفي إطار الخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت، باشرت اللجنة المشكلة اتخاذ الإجراءات الفورية لاحتواء التلوث ومنع انتشاره، وبدأت في أعمال تطهير الشاطئ المتضرر.

كما قامت اللجنة بأخذ عينات دقيقة من التلوث البترولي وإرسالها إلى معمل الفرع الإقليمي لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، بهدف تحديد المصدر الدقيق للتلوث ونوعيته، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتسبب في هذا الحادث البيئي.