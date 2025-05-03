فاتح عيادة بالعاشر.. ضبط منتحل صفة طبيب نفسي فى الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت :

ضبطت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية متمثلة في إدارة العلاج الحر، خلال حملة تفتيش مكبرة، مواطن انتحل صفة طبيب تخصص "استشاري نفسي"، كان يدير عيادة بدون ترخيص بمدينة العاشر من رمضان.

قاد الحملة الدكتور ريمون رؤوف، مدير الإدارة، بمشاركة الدكتور عاطف حمدي، والدكتور إسلام السعيد، مفتشي العلاج الحر، حيث ضبط المسؤولون عن الحملة التفتيشية مواطنا غير مؤهل طبيًا، يدير عيادة مطلقا عليها اسم عيادة الدكتور محمد حماد للطب النفسي وعلاج الإدمان. أثبتت الجهات المعنية أن المنتحل يحمل ماجستير في العلوم البيئية وليس لديه ما يثبت أية تراخيص لمزاولة مهنة الطب.

من جانبه قال الدكتور هاني جميعة إن اللجنة رصدت الشخص أثناء ممارسته الطب داخل عيادة غير مرخصة بالدور الخامس أعلى مول الصفا بمنطقة الأردنية بالعاشر من رمضان، إذ كان يروج لنفسه عبر "فيسبوك"، مدعيًا أنه تخصص طب نفسي لافتا إلى امتلاكه عدة عيادات بالشرقية والإسماعيلية، ويستقبل المرضى بمقابل مادي.

وتابع وكيل الوزارة أن المنتحل، اعتدى المتهم لفظيًا وجسديًا على مفتشي الصحة محاولًا الهروب والتملص من الإجراءات أثناء ضبطه، لكن قوات الشرطة تمكنت من القبض عليه، وتم تحرير المحضر رقم 2107 لسنة 2025 إداري قسم أول العاشر من رمضان، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور هاني جميعة، استمرار الحملات لضبط الكيانات الطبية الوهمية ومنتحلي صفة الأطباء، مشددًا على أن صحة المواطنين خط أحمر لا تهاون فيه، ووجه الشكر لفريق العلاج الحر ورجال الشرطة على سرعة الاستجابة والتعاون الفعال لحماية المرضى بالشرقية.