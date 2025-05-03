البيئة تسيطر على بقعة تلوث بترولي فى مدينة أبورديس

جنوب سيناء - رضا السيد:

رصدت وزارة البيئة بقعة تلوث بترولي على بُعد نحو 40 كيلومترًا من مدينة أبورديس التابعة لمحافظة جنوب سيناء في اتجاه شرم الشيخ.



وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهات بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البترولي، عقب ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، يفيد ظهور بقع زيتية على سطح مياه البحر، وغير معلومة المصدر

وقام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس وسيناء فور تلقي البلاغ بتشكيل لجنة عاجلة من فريق الطوارئ بالفرع، وتم التوجه إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص، والوقوف على أسباب التلوث ومصدره، بالتعاون والتنسيق مع مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة.

وقامت اللجنة المشكلة باتخاذ الإجراءات الفورية لاحتواء التلوث، والبدء فى أعمال تطهير الشاطئ ، وذلك فى إطار خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت.

كما قامت اللجنة بأخذ عينات من التلوث وإرسالها لمعمل الفرع لفحصها، وتحديد مصدر التلوث ونوعيته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب.