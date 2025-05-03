محافظ أسوان يشهد فعاليات "تحويشة" للتمكين الاقتصادي للمرأة -صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، فعاليات مشروع "تحويشة" ونموذج المحاكاة البنكية الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بنادي التحرير.

يهدف المشروع إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر الثقافة المالية والرقمية بين السيدات والفتيات، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض التي تضمنت منتجات بيئية ومشغولات يدوية، بالإضافة إلى التعريف بالندوات التوعوية وخدمات مكتب شكاوى المرأة والبنوك الوطنية وخدمات الأحوال المدنية المتنقلة.

وأكد محافظ أسوان على أهمية المشروع في مساعدة المرأة على إقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية لأسرها، مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة في التنمية ورفع الوعي المجتمعي، كما استمع لمطالب المواطنين ووجه بسرعة تلبيتها.