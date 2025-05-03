تموين الأقصر: صرف 79 مليون رغيف خبز مدعم خلال أبريل ومتابعة مستمرة للأسواق والمخابز

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن صرف نحو 79 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمستفيدين عبر البطاقات التموينية خلال شهر أبريل الماضي، بمتوسط يومي بلغ 2.6 مليون رغيف، وذلك من خلال 311 مخبزًا بلديًا مدعمًا.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المديرية كثفت حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتوفير الخدمات التموينية للمواطنين وضبط الأسواق.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر كما تم صرف 4016 طنًا من الدقيق المدعم من خلال 543 مستودعًا للمستفيدين بالبطاقات التموينية.

وعن السلع التموينية ونقاط الخبز، قال الدكتور تامر أنه تم تم صرف 99% من السلع التموينية المقررة للمواطنين، كما تم صرف سلع حرة بقيمة 410 آلاف جنيه ضمن فارق نقاط الخبز لحوالي 21,565 بطاقة تموينية وفّرت جزءًا من حصص الخبز الشهرية.