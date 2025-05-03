"المعلم الصغير".. برنامج ياباني يوثق الحضارة المصرية من أبو سمبل إلى القاهرة

أسوان - إيهاب عمران:

استضافت محافظة أسوان فريق عمل من التليفزيون الياباني "Asahi TV"، لتصوير حلقة خاصة من البرنامج الوثائقي الشهير "akase Chan"، والذي يعني باليابانية "المعلم الصغير"، حيث سلطت الحلقة الضوء على تاريخ الملك رمسيس الثاني وعراقة الحضارة المصرية القديمة، في إطار تبادل ثقافي مميز بين مصر واليابان.

ترأس الوفد المخرج الياباني كوتا موتيكي، والمصور هجيم كوزماكي، ورافقهم منسق الوفد بمصر مؤمن بدر، وبدأت جولة التصوير من مدينة أبو سمبل، حيث تم توثيق لحظة وصول فريق البرنامج إلى مطار أسوان وحتى دخولهم معبد رمسيس الثاني، بمشاركة المذيعة اليابانية الصغيرة واكو تشان (Wako Chan) وخمسة من زملائها، في تجربة تعكس شغفهم بالتاريخ المصري.

وأكد أحمد علي عبيد، مدير المركز الصحفي بمركز إعلام أسوان، أنه تم تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لفريق العمل بناءً على توجيهات أيمن ولاش مدير عام المركز، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضح مؤمن بدر أن البرنامج يُعرض أسبوعيًا على قناة "أساهي" اليابانية، ويتميز بمشاركة مجموعة من الأطفال ذوي المعرفة والشغف في مجالات متنوعة، حيث يناقشهم الضيوف ويطرحون عليهم الأسئلة في تلك التخصصات. وأشار إلى أن هذا البرنامج ليس مخصصًا للأطفال فقط، بل يحظى بجمهور واسع من مختلف الأعمار داخل اليابان.

وفي إطار التوثيق، شمل التصوير عدة معالم سياحية وأثرية أخرى في الأقصر والقاهرة، لتقديم صورة متكاملة عن جمال وتاريخ مصر.

ومن المقرر أن تُذاع الحلقة الخاصة عن مصر يوم 24 يوليو المقبل على شاشة التلفزيون الياباني، وسط ترقب كبير من الجمهور الياباني المهتم بالحضارة المصرية.