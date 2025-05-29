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الجثمان مفقود.. غرق شاب في شاطئ شهر العسل غربي الإسكندرية

08:32 م الخميس 29 مايو 2025

غرق شاب في شاطئ شهر العسل غرب الإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر:

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ شهر العسل في منطقة البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الجثمان.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ شهر العسل في منطقة البيطاش بحي العجمي غربي المحافظة، بينما لم يظهر الجثمان.

انتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "محمد هاني" 14 سنة، أثناء نزول البحر بالمكان المشار إليه.

وأوضح إيهاب المالحي قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، اليوم الخميس، أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

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