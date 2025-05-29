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بعد حريق أثناء الامتحان.. تحديد موعد بديل لـ"التربية الدينية" بسوهاج

07:38 م الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق داخل لجنة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
  • عرض 9 صورة
    حريق داخل لجنة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
  • عرض 9 صورة
    حريق داخل لجنة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
  • عرض 9 صورة
    حريق داخل لجنة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
  • عرض 9 صورة
    حريق داخل لجنة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
  • عرض 9 صورة
    حريق داخل لجنة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
  • عرض 9 صورة
    حريق داخل لجنة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
  • عرض 9 صورة
    حريق داخل لجنة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية
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سوهاج - عمار عبد الواحد:

أفاد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه جرى التنسيق مع الوزارة بشأن الحريق الذي اندلع اليوم الخميس، داخل لجنة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنين أثناء أداء الطلاب امتحان مادة "التربية الدينية".

وأوضح السيد أنه تقرر منح طلاب اللجنة المتضررة يومًا آخر في نهاية جدول الامتحانات لاستكمال المادة التي تم تأجيلها بسبب الحريق.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه فور تلقي غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج بلاغًا بنشوب الحريق، جرى إخلاء المبنى الذي اندلعت فيه النيران من الطلاب، وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا للتعامل مع الموقف. كما تحرك فريق أمن المديرية والإدارة لتنفيذ خطة الإخلاء المعدة مسبقًا، وضمان تطبيق إجراءات السلامة حتى وصول قوات الحماية المدنية.

وبحسب بيان المديرية، بدأت الواقعة بإخطار لغرفة العمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، يفيد باندلاع حريق في مجموعة من المخلفات الخشبية بالمدرسة، ما أدى إلى امتداد النيران لبعض المراتب الإسفنجية المخزنة داخل أحد مخازن المديرية بالمدرسة.

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