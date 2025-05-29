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بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب

02:54 م الخميس 29 مايو 2025
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق هائل في مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنين بمدينة سوهاج، وارتفعت ألسنة النيران وغطى الدخان سماء المنطقة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنين، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وأفادت مصادر أن النيران اشتعلت في المدرسة المشار إليها أثناء أداء طلاب المدرسة الثانوية الميكانيكية امتحان مادة التربية الدينية "الفترة الثانية"، مما اضطرّ الملاحظين إلى سحب أوراق الامتحان وصرف الطلاب من المدرسة بعد بدء الامتحان بوقت قليل، حفاظًا على حياتهم.

وأضافت المصادر أن النيران اشتعلت في كمية من الخشب الخردة الخاص بقاعد الطلاب، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة النيران وامتدادها لعدد من المنازل المجاورة للمدرسة.

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حريق مدرسة سوهاج إخلاء طلاب أثناء الامتحان
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