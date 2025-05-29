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بالصور- حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ

04:30 م الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ
  • عرض 10 صورة
    حريق محدود بمدرسة في كفر الشيخ
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كفر الشيخ - إسلام عمار:


نشب حريق محدود في مدرسة دسوق الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة في كفر الشيخ، اليوم الخميس، إثر حدوث ماس كهربائي في موتور مياه المبنى الجديد بالمدرسة دون وجود خسائر في الأرواح.


كانت غرفة عمليات إدارة دسوق التعليمية برئاسة الدكتور وائل هراس، مدير الإدارة تلقت بلاغًا بوجود حريق شب في المبنى الجديد بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية العسكرية المشتركة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.


انتقلت سيارتا إطفاء من قسم الحماية المدنية بمدينة دسوق، وقوة من رجال الشرطة، وإدارة المدرسة للتعامل مع الحريق ومتابعة آثاره وتبين امتداده إلى الرواكد المدرسية، والشوائب، وأشجار الزينة المحيطة بمكان الحريق دون حدوث خسائر في الأرواح.


ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق وبالفحص والمعاينة عقب الانتهاء من إخماد الحريق تبين حدوث ماس كهربائي في ماتور رفع المياه بالمبنى الجديد في المدرسة دون وجود إصابات.


حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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