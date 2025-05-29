"لا رسوم لا استسلام".. محامو المنيا ينظمون وقفات احتجاجية أمام المحاكم

المنيا-جمال محمد:



نظمت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، عدة وقفات احتجاجية أمام عدداً من المحاكم بجميع مراكز المحافظة التسع، استجابة للدعوة التي أطلقتها النقابة العامة رفضاً للرسوم القضائية.



وتأتي الوقفات استجابة لدعوة النقابة العامة بتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.



وتجمع مئات المحامين أمام غالبية محاكم المنيا بالمراكز المختلفة، ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها: "لا رسوم إلا بقانون.. لا رسوم.. لا استسلام".



ودعت النقابة العامة للمحامين جميع النقابات الفرعية لوقفة احتجاجية، اليوم على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية.