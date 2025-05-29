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تعليم بورسعيد: 5782 طالبًا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية دون معوقات

02:15 م الخميس 29 مايو 2025
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    امتحانات الدبلومات الفنية دون معوقات
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    امتحانات الدبلومات الفنية دون معوقات
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بورسعيد - طارق الرفاعي:


أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على أن 5782 طالب يؤدون امتحانات شهادة الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة في مادتي اللغة العربية بالفترة الأولى لمدة ساعتين ونصف ومادة التربية الدينية بالفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.


وشدد، خلال متابعته غرفة عمليات متابعة الامتحانات، أن الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية قد انطلقت اليوم الخميس دون أن ترصد غرفة عمليات المديرية أي معوقات أو مشكلات قد تؤثر على سير الامتحانات، وأن الطلاب توافدوا إلى مقرات اللجان بكل يسر وسهولة.


يشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام على مستوى المحافظة هو 5782 طالبا بكافة النوعيات بواقع 3925 طالبا بالتعليم الصناعي و921 طالبا بالتعليم التجاري والفندقي و386 طالبا بالتعليم الزراعي و266 طالبا بالتكنولوجيا التطبيقية و284 طالبا للتعليم المزدوج.


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امتحانات الدبلومات الفنية بورسعيد مادة التربية الدينية
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