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بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

01:25 م الخميس 29 مايو 2025
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    وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة3
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    وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة1
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    وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة2
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البحيرة - أحمد نصرة:


نظمت النقابة الفرعية لمحامي شمال البحيرة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بمجمع محاكم شمال دمنهور، بأرض السلخانة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.


جاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.


وقال رامي الحديني، المتحدث الرسمي لمجلس نقابة شمال البحيرة، رغم أن المحامي قانونا ليس مكلف بالرسوم القضائية التي تقع على عاتق المتقاضين، ولكن هذا قدرنا أن نخوض المعركة نيابة عن المواطن لعدم الإثقال على كاهله بالمزيد من الأعباء التي لا يحتملها.


وأضاف: " إن تكرار الوقفة الاحتجاجية سببه هو أننا لم تتلقى أي استجابة أو دعوة للحوار من أي جهة"

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البحيرة زيادة الرسوم القضائية الرسوم القضائية
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