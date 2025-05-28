زوج يُلقي زوجته من الطابق الثالث بعد طعنها فى زفتى

الغربية - مروة شاهين:

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية قيام زوج يُدعى "م. ي."، يبلغ من العمر 36 عامًا، بطعن زوجته "ن. أ."، 28 عامًا، باستخدام آلة حادة "مطواة"، قبل أن يُلقي بها من شرفة شقتهما بالطابق الثالث، وذلك عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من مستشفى زفتى العام بوصول سيدة مصابة بعدة جروح وطعنات في القدم وكسر في القفص الصدري.

وأوضحت مصادر طبية، أن المجني عليها وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة غير مستقرة، وتبين إصابتها بكسر في القفص الصدري نتيجة السقوط، بالإضافة إلى جرح قطعي عميق في أعلى القدم اليسرى، وخضعت لعملية جراحية دقيقة وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة زفتى، إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الزوجة وزوجها بسبب خلافات زوجية سابقة بينهما، وقام الزوج بطعن زوجته بآلة حادة وألقاها من الطابق الثالث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.