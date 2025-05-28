استخراج الرقم القومي بالمجان لـ 127 سيدة بالإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصل المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتنسيق مع حي المنتزه ثان ومصلحة السجل المدني، تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان.

وأوضحت المهندسة دعاء عبد الرازق، رئيس حي المنتزه ثان، أنه جرى استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 127 سيدة بالمجان بنادي "سيكلام"، وذلك بالتنسيق مع إدارة التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف خدمة المرأة خاصة في مناطق الظهير الريفي لاستصدار أوراق ثبوتية للسيدات بالمجان لتمكينها اقتصادياً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت رئيس حي المنتزه ثان، أنه جرى عقد ندوة توعوية من قبل إدارة التثقيف الصحي عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، والتعريف بمرض السعار، والتنويه عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة، إلى جانب تعاون إدارة الطب الوقائي بإقامة حملة 100 مليون صحة لأهالي العزبة.

يشار إلى أن المبادرة تهدف لتمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، ومساعدتهن في إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل.