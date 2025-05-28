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الإنقاذ النهري ينتشل جثة طفل غرق في مياه ترعة بالشرقية

12:17 م الأربعاء 28 مايو 2025

جثة طفل - أرشيفية

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الشرقية- ياسمين عزت:


انتشلت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جثة لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، لقي مصرعه غرقا في مياه ترعة بمركز كفر صقر.


تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى مصرع طفل يدعى "محمد.هـ" غرقا في مياه ترعة بكفر القواسم بمركز كفر صقر.


انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الطفل جراء غرقه أثناء السباحة في الترعة، تحرر محضر بالواقعة وباشرت الجهات الأمنية المعنية الواقعة.


وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة وتسليمها لذويها لإنهاء إجراءات الدفن بقرية المتوفي.




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الشرقية جثة طفل مديرية أمن الشرقية
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