محافظ سوهاج يتفقد مجمع الصناعات الحرفية بنجوع بني واصل (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية نجوع بني واصل بساقلتة، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور شريف السيد، رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعلي صابر، رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بسوهاج.

واطلع المحافظ على مكونات المجمع الذي يضم 147 متدربا يعملون على خطوط إنتاج متنوعة، مشددا على ضرورة إعداد خطة تسويق عاجلة لمنتجات المجمع وتعزيز انتشارها، كما وجه بسرعة طرح المشروع كفرصة استثمارية بنظام حق الانتفاع، تطبيقا لوثيقة ملكية الدولة.

وفي إطار حرصه على الحفاظ على أصول المجمع واستمرار التشغيل، وجه المحافظ بوضع تصور وخطوات تنفيذية لتشغيل المجمع تحت إشراف المحافظة مؤقتا، لحين الانتهاء من إجراءات الطرح والاستثمار، كما شدد على أهمية تطبيق الهوية البصرية على منتجات المجمع مثل الكشاكيل والكراسات والأوراق، مؤكدا أن العمالة المدربة سيكون لها الأولوية في التشغيل.

وطالب المحافظ مسئولي المجمع بالبدء في تصميم وإنتاج زي موحد صيفي وشتوي لعمال النظافة، يتماشى مع جهود المحافظة في التطوير والتجميل على مستوى المدن والقرى.

ويضم المجمع الصناعي المقام على طابقين 30 ورشة متنوعة (15 في كل طابق)، ويستهدف تشغيل ما بين 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف بمركز ساقلتة، ويعمل المجمع بنظام خطوط الإنتاج، ويشمل "خط إنتاج ورق A4، وخط إنتاج الكشاكيل والكراسات، وخط إنتاج ورق الكاشير، وخط إنتاج أظرف الخطابات، وخط إنتاج بكر سوليتب، ومشغل خياطة متكاملا يضم 40 ماكينة خياطة حديثة".

ويعد مجمع الصناعات الحرفية بقرية نجوع بني واصل من المشروعات التنموية الرائدة في سوهاج، حيث يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، ودعم الصناعات الصغيرة والحرفية، وتعزيز الاقتصاد المحلي.