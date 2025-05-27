حريق هائل وخسائر فادحة.. ماذا حدث في طهطا؟ (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

خلف حريق هائل اندلع في أحد المحال التجارية بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج خسائر مادية كبيرة، بعدما امتدت النيران إلى عدة طوابق سكنية ومحل مجاور.

اندلعت النيران داخل محل البويات الذي يقع بحارة السيد عرابي المتفرعة من شارع زهير ببندر طهطا قبل أن تمتد بسرعة شديدة إلى أربعة طوابق علوية في العقار ذاته، ومحل ترزي يقع في العقار المقابل.

لحقت أضرار بالغة بمكان الحريق، حيث أسفرت النيران عن احتراق كامل لمحتويات محل البويات، كما دمرت بالكامل المعدات والأقمشة والملابس التي كانت موجودة بمحل الترزي.

وامتدت الخسائر لتشمل شقتين سكنيتين أعلى محل البويات، حيث أتلفت محتوياتهما من أثاث وأجهزة كهربائية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق دائرة قسم شرطة طهطا.

التحريات الأولية بينت أن الحريق بدأ في محل بويات بحارة السيد عرابي المتفرعة من شارع زهير ببندر طهطا ملك المدعو "باسم. ع"، ثم امتدت النيران إلى باقي الأماكن التي تضررت بشكل بالغ.

لم ينتج عن الحريق أي خسائر أو إصابات بشرية.