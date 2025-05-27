محافظ سوهاج يستقبل المواطنين ويُسلم كراسي متحركة لأصحاب إعاقات حركية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى العديد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي شملت توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات خاصة بترخيص الأكشاك، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

كما سلم المحافظ عدد من الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة " نحو مجتمع دامج"، موجها بتطوير المبادرة وإطلاق المرحلة الثانية، وعدم الاكتفاء بتسليم الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، وتكثيف المزيد من الجهود لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأندية الرياضية، والأنشطة الثقافية والمجتمعية المختلفة لكي تحقق المبادرة أهدافها، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، والإتاحة المكانية في جميع المصالح الحكومية والشوارع، وصولا إلى مجتمع دامج حقيقي لخدمة ذوي الإعاقة .

وأكد المحافظ، أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .