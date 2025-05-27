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رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات طلاب الزراعة والطب البيطري -صور

01:36 م الثلاثاء 27 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
  • عرض 5 صورة
    الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
  • عرض 5 صورة
    الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
  • عرض 5 صورة
    الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ انطلاقها بكليات الجامعة.

جاء ذلك، خلال الجولة التي أجراها الدكتور ناصر الجيزاوي، لتفقد الامتحانات بكليتى الزراعة والطب البيطرى ورافقه خلالها الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، والدكتورة أمانى عباس عميدة كلية الطب البيطري، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن الجيزاوي خلال جولته على اللجان وحسن سير الامتحانات، وتواجد رؤساء اللجان ، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات ، واستمع إلى آراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة من الكليتين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في تنظيم العملية الامتحانية بشكل يعكس الحرص على مصلحة الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على راحتهم خلال فترة الامتحانات.

وأكد الجيزاوي، أن جامعة بنها حريصة علي إجراء الامتحانات بشكل لائق مع المتابعة المستمرة لها بكافة الكليات، لافتا إلى أن نجاح العملية الامتحانية يعكس تضافر جهود جميع الأطراف داخل الجامعة.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بكلية الزراعة 6522 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بكلية الطب البيطري 3349 طالبا وطالبة.

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جامعة بنها امتحانات طلاب الزراعة الطب البيطري
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