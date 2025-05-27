المجني عليه خال وحما الجاني.. تفاصيل جريمة قتل في جلسة صلح بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تفاصيل مقتل شخص على يد زوج ابنته بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، إثر خلافات عائلية بينهما، بعد أن طعنه المتهم بسكين في صدره أودى بحياته في الحال.

وأوضحت تحريات رجال المباحث، أن المتهم أنهى حياة حماه خلال جلسة صلح بينهما، وأثناء جلوس الطرفين في الجلسة أخرج المتهم سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن والد زوجته طعنة نافذة بالصدر، وتوفي فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب بورود إشارة من مستشفي قليوب بوصول شخص إدعاء طعن وتوفي متأثرا بإصابته فور وصوله المستشفى.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين حدوث خلافات عائلية بين المتهم وزوجته قام على إثرها المجني عليه "والد الزوجة" بالتدخل لحل الخلافات، ولكن الأول قتله فى جلسة الصلح.

توصلت التحريات إلى أن المجني عليه والمتهم تربطهما صلة قرابة وهي أن المجني عليه خال المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.