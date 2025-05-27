فرحة تلاميذ الصف الثالث الابتدائي في المنوفية بانتهاء الامتحانات

المنوفية- أحمد الباهى:

أنهى تلاميذ الصف الثالث الابتدائي في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الترم الثاني ونهاية العام بمادة التخصصات، وذلك وسط فرحة عارمة أمام أبواب مدرسة المؤسسة بنون التابعة لإدارة الباجور التعليمية، مؤكدين سهولة المادة وأدائهم فيها بشكل طيب.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.