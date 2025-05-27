كارت الكهرباء خلص.. احتجاز طفل في مصعد بسوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، في إنقاذ طالب اُحتجز في مصعد بين الطابقين الثالث والرابع ببرج سكني محل إقامته، عقب فصل التيار الكهربائي عنه بسبب انتهاء شحن كارت الكهرباء الخاص بالمصعد.

كانت بداية الواقعة بتلقي اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا باحتجاز طفل في مصعد برح سكني بسبب فصل التيار الكهربائي عنه دائرة قسم شرطة طهطا.

وتبين من المعاينة أنه أثناء استقلال الطفل "أكرم. م. ا"، 14 سنة، طالب ومقيم بذات العنوان، مصعد خاص بالبرج محل سكنه مكون من 12 طابق من الطابق الأرضي للشقة محل سكنه في الطابق التاسع انقطع التيار الكهربائي، بسبب انتهاء الشحن بكارت كهرباء مصعد العقار مما أدى إلى توقف المصعد بين الطابقين الثالث والرابع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فتح باب المصعد وإخراج الطفل المذكور دون حدوث ثمة إصابات له، وتم إعادة شحن التيار الكهربائي لمصعد العقار بمعرفة المالك.

وبسؤاله أفاد والده 57 عامًا، جزار،مقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.