500 مقعد إضافي.. حل مشكلة الزحام فى مستشفى السويس الجامعي

السويس- حسام الدين أحمد:

شهدت العيادات الخارجية بجامعة السويس إقبال كثيف من المواطنين اليوم الاثنين في ثان يوم عمل بعد الافتتاح أمس، وسجل استقبال العيادات الخارجية وصول 2119 مواطن جرى توقيع الكشف الطبي عليهم داخل 17 عيادة استقبلتهم اليوم.

وحرص الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس على زيادة المستشفى ولقاء المواطنين والتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وأمام الإقبال الشديد والزحام غير المتوقع في ثاني يوم عمل بالعيادات الخارجية، قرر الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس توفير 500 مقعد للمواطنين نصفهم داخل المبني و250 أخرى بالباحة الأمامية.

كما قرر رئيس جامعة السويس زيادة منافذ تذاكر الكشف إلى 5 منافذ داخل حرم المستشفى الجامعي كل منها يضم 2 موظفين للتيسير على المواطنين وتجنب الزحام، كما وجه بتوفير 15 كرسى متحرك لدعم طوي الهمم وكبار السن والمرضى غير القادرين على الحركة، ووجه أيضا بفتح الباب الخارجي للمواطنين لاستقبالهم في الثامنة صباحا يوميا.

وقال الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، إن المستشفى الجامعي هو صرح طبي يقوم عليه أطباء استشارين وأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب بالإضافة إلى موارد مالية من تجهيزات وأجهزة طبية والهدف من ذلك كله أن يدخل المواطن في السويسي يتلقى خدمة طبية متميزة ويغادر بسلام وهو راضي ومستريح.

وأضاف رئيس جامعة السويس، في تصريحات صحفية، أن المستشفى الجامعي تضم 360 سريرا، وتضم العيادات الخارجية والتي تمثل المرحلة الأولى وجرى افتتاحها أمس 64 سريرا وستكون بمثابة مستشفى مصغر تقدم العمليات الطبية المختلفة، والغسيل الكلوي والتخصصات الأقسام المطلوبة مثل النسا والتوليد والحضانات الأوعية الدموية، ضمن 20 تخصص طبي، إضافة إلى الأشعة والتحاليل، وفي نفس الوقت تمضي الجامعة قدما بتنفيذ المرحلة الثانية والتي ستضم قرابة 300 سرير والإقامة للمرضى والعناية المركزة.