تصدير 55 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

كتب- رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 95 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و815 شاحنة و150 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 12 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 4400 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 32000 طن بضائع، و467 شاحنة و 137 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 63000 طن بضائع، و348 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة POS PROOK، وعلى متنها 27 ألف طن فحم بترولي قادمة من الكويت لصالح شركة مصر للألومنيوم، لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم، وجرى رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، وإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة، لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين، وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

كما يستعد الميناء اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة السفينة IBRAHIM JAHAN على متنها 55 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، وتغادر ايضا السفينتين القاهرة وPELAGOS EXPRESS ، فيما استقبل الميناء أمس السفن "بوسيدون اكسبريس ، القاهرة، PELAGOS EXPRESS "، كما وغادرت السفن "الحرية 2 ، القاهرة، ALCUDIA EXPRESS".

وشهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و 340 شاحن، من وصول وسفر السفن "الحسين، سينا، آيلة".