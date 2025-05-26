هربًا من الحر.. غرق طالبين في نهر النيل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالبان مصرعهما غرقًا أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل هربًا من حرارة الجو، بأخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بغرق شخصين في نهر النيل دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين من التحريات الأولية غرق كل من محمد م ع 14 عامًا طالب، نجم الدين م ف 14 عامًا طالب، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي أخميم المركزي.



وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام في نهر النيل ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار وتوفيا غرقاً.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.