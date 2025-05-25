"خالية من المخدرات".. مبادرة مجتمعية شاملة تنطلق بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وفدًا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، برئاسة د. إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية، وذلك لبحث الترتيبات النهائية لإطلاق مبادرة "أسوان خالية من المخدرات"، بحضور د. ولاء سعد عرفة، منسقة الصندوق بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تأتي استجابة للحراك المجتمعي المتزايد في أسوان لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها المكافحة الأمنية من خلال شن حملات موسعة لضبط البؤر الإجرامية وملاحقة مروّجي المواد المخدرة، وثانيها تقديم العلاج المجاني للمدمنين عبر مركز "العزيمة" ومستشفى التكامل المتخصصة، فيما يركّز المحور الثالث على التوعية المجتمعية من خلال حملات تثقيفية تستهدف رفع الوعي العام بخطورة الإدمان وآليات التعامل مع المرضى، بما يسهم في الحد من الجريمة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأشار المحافظ إلى أن مركز "العزيمة"، الذي تم إنشاؤه بمدينة أسوان الجديدة بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسوان، يمثل نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل وفق المعايير الدولية وبسرية تامة، ويمكن التواصل مع المركز عبر الخط الساخن (16023).

وأكد د. إسماعيل كمال أن المبادرة تتكامل مع جهود الدولة في تنمية الإنسان المصري، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة"، مشددًا على دور الأسرة في المتابعة والتنشئة السليمة للأبناء، إلى جانب أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية داخل مراكز الشباب والمدارس والجامعات في استثمار طاقات الشباب.

كما نوه المحافظ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح عيادات مصغّرة لعلاج الإدمان داخل مراكز المحافظة بإشراف صندوق مكافحة الإدمان، مع العمل على رفع كفاءة مستشفى التكامل للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمنطقة السد العالي شرق. وسيتم أيضًا توسيع طاقة الاستيعاب في مركز العزيمة وزيادة أعداد المتطوعين وتدريب الرائدات الريفيات والزائرات الصحيات لتكثيف حملات التوعية داخل القرى.

وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ الشكر لفريق عمل الصندوق بقيادة د. عمرو عثمان، مثمنًا دورهم في تقديم خدمات العلاج والتأهيل مجانًا، والدفع باتجاه مجتمع خالٍ من الإدمان.