رواج سوق المواشي بالإسماعيلية.. أسعار الأضاحي تبدأ من 3 آلاف جنيه

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت أسواق المواشي في محافظة الإسماعيلية، رواجًا كبيرًا في حركة البيع والشراء مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، حيث توافد المواطنون على السوق لاختيار الأضاحي المناسبة، وسط تنوع في الأسعار حسب الوزن والنوع.

وفي سوق القصاصين يقول إبراهيم أبو عويضة، أحد تجار المواشي،: إن أسعار الأضاحي من العجول البلدية “اللباني الصغير” تبدأ من 35 ألف جنيه وتصل إلى 185 ألف جنيه للعجول ذات الأوزان الكبيرة، وفقًا لنوع السلالة ووزن الرأس.

وأشار إلى أن سعر الكيلو القائم من العجل البقري البلدي بلغ نحو 195، جنيها وذلك للأوزان التي تتراوح ما بين 370 إلى 700 كيلوجرام، أما عن العجول الجاموسي، فبلغ سعر الكيلو القائم نحو 170 جنيها للأوزان التي تبدأ من 350 كيلو جرام فأكثر، وتُعد هذه الفئة من الأضاحي مفضلة لدى بعض المواطنين نظراً لوفرة اللحم فيها وسعرها الأقل مقارنة بالبقري.

وأوضح أن أسعار الأضاحي من الأغنام والماعز والخراف شهدت تنوعًا ملحوظًا، حيث تبدأ الأسعار من 3 آلاف جنيه للرأس الواحدة وتصل إلى 35 ألف جنيه حسب الحجم والسلالة والعمر.

في السياق ذاته، أشار منصور عبد الحليم أحد تجار سوق الماشية، إلى وجود إقبال متزايد من المواطنين هذا العام، خاصة بعد استقرار الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدين أن المعروض من الأضاحي يكفي لتلبية الطلب.

وأوضح أن هناك تفاوتًا في الأسعار بحسب نوع الأضحية، حيث تختلف أسعار العجول عن الجاموس، وكذلك الأغنام والماعز عن الخراف، ويرتبط السعر بشكل مباشر بالوزن وسلالة الحيوان.

من جانبه، كشف محمد عوض، أحد المواطنين المترددين على سوق المواشي بمدينة القصاصين، أنه جاء لشراء أضحية سوق القصاصين، لأن السوق يُعد الأنسب من حيث تنوع المعروض وإمكانية المقارنة بين الأسعار واختيار الأنسب حسب الميزانية.

وأضاف: “مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الأضاحي هذا العام، أصبح من الصعب على كثير من الأسر تحمُّل التكلفة بمفردها، لذلك نلجأ لمشاركة أكثر من شخص في شراء الأضحية، وده بيكون حل عملي بيخفف العبء المالي ويساعدنا في أداء سنة الأضحية دون ضغط اقتصادي كبير".