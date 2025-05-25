أبرزها البيطاش والهانوفيل.. طرح 8 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن طرح 8 شواطئ بحي العجمي في مزايدات علنية، وذلك بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدات هي :"البيطاش المميز، الزهور، بليس 1 الشرقي، زهراء الهانوفيل، أبو تلات، الدخيلة الشرقي، الدخيلة الغربي، بيس 2 المميز".

وتجرى المزايدات يوم الأحد 1 يونيو المقبل لشاطئي "البيطاش المميز، الزهور"، ويوم الاثنين 2 يونيو لشواطئ "بليس 1 الشرقي، زهراء الهانوفيل، أبو تلات"، ويوم الثلاثاء 3 يونيو لشواطئ "الدخيلة الشرقي، الدخيلة الغربي، بليس 2 المميز".

وأوضح البيان أن المزايدات تجرى وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فيما تتراوح قيمة كراسة الشروط بين 300 إلى 1000جنيه، ويمكن الاطلاع عليها على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

ويبلغ قيمة التأمين المؤقت للمزاد لشاطئ البيطاش المميز 750 ألف جنيه، والزهور 50 ألف جنيه، وبليس 1 الشرقي 200 ألف جنيه، وزهراء الهانوفيل 100 ألف جنيه، وشواطئ أبو تلات والدخيلة الشرقي والغربي 50 ألف جنيه لكل منهم، وشاطئ بليس 2 المميز 500 ألف جنيه.

وأضاف البيان أن التأمين المؤقت الخاص بكل عملية يسدد طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، ويسدد التأمين النهائي بنسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات لكل مزايدة.