المئات يشيعون جثمان القارئ السيد سعيد بمسقط رأسه في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

شيع المئات من أهالي قرية ميت مرجا التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، جثمان القارئ الشيخ السيد سعيد، في مشهد جنائزي مهيب، شارك فيه وفد من مديرية الأوقاف بمحافظتي الدقهلية ودمياط.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر من المسجد الكبير في القرية وسط حشد كبير من الأهالي ومحبي الشيخ الراحل، وسط بكاء وعويل من سيدات القرية وحزن الأهالي على رحيله.

وجرى دفن جثمان الراحل بمقابر أسرته في القرية، وأعلن أسامة السيد نجل الراحل تلقي العزاء غدا الاثنين أمام منزل الأسرة في القرية.

يذكر أن الشيخ السيد سعيد من أبناء محافظة الدقهلية حيث ولد عام 1943 في قرية ميت مرجا سلسيل، مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية وحفظ القرآن وهو ابن التاسعة من عمره، وذاع صيته، وسافر إلى العديد من دول العالم لقراءة القرآن فيها.

واشتهر القارئ الراحل بكون أشهر قراء سورة "يوسف"و أطلق عليه متابعيه ومحبيه "سلطان القراء".

في السياق ذاته أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بيانا قدم فيه العزاء والمواساة في وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد، والذي انتقل إلى مثواه الأخير اليوم، معربا عن حزنه العميق لفقدان رمز من رموز تلاوة القرآن الكريم في الدقهلية ومصر والعالم العربي والإسلامي.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان.