جريمة على كوبري البغدادي.. مقتل شاب على يد صديقه بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر جريمة قتل مروعة بدافع السرقة، حين أقدم شاب في العشرينات من عمره على إنهاء حياة صديقه داخل سيارة نقل ثقيل باستخدام "كريك معدني".

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء تمشيط الحالة الأمنية صباحاً، لاحظ أحد الضباط توقف سيارة تريلا أعلى كوبري البغدادي ناحية الضبعية غرب الأقصر، حيث بدا أن سائقها نائم خلف عجلة القيادة، فيما كانت دماء كثيفة تنزف من باب السيارة.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة إلى موقع الحادث، وتبين أن السائق يُدعى "ع. م" ويبلغ من العمر 33 عاماً، من محافظة الغربية، وقد تعرّض لاعتداء بآلة حادة (كريك سيارة) بعدة ضربات على الرأس، على يد صديقه "ص. ع" 25 عاماً من محافظة قنا، والذي يعمل معه تباعاً منذ نحو عامين. وتم نقل السائق إلى مستشفى المجمع الطبي الدولي بالأقصر، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته أثناء تلقيه العلاج.

وكشفت تحريات المباحث أن التباع خطط لقتل السائق بدافع السرقة، واستولى على هاتفين محمولين ومبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه، ثم فر هارباً.

وبعد تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد مكان اختباء الجاني، وأُلقي القبض عليه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، كما جرى استعادة الهاتفين والمبلغ المالي المسروق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.