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إخماد حريق مخزن كرتون قويسنا بعد 3 ساعات عمل

09:20 م السبت 24 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    حريق مخزن كرتون
  • عرض 5 صورة
    حريق مخزن كرتون
  • عرض 5 صورة
    حريق مخزن كرتون
  • عرض 5 صورة
    حريق مخزن كرتون
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المنوفية- أحمد الباهي:

نجحت الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، من إخماد حريق مخزن الكرتون الذى اندلع فى المنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك بعد نحو 3 ساعات من العمل، كما أمكن تبريد موقع الحريق، وتحرير محضر بالواقعة.

وكان حريق هائل، نشب بشكل مفاجئ في مخزن للكرتون عصر اليوم، بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وتوجهت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا برفقة نوابها إلى موقع الحادث، ووجهت تعليماتها بسرعة اتخاذ اللازم، وذلك عقب ورود بلاغات بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بالمكان.

ودفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، فيما تعمل جهات التحقيق على تحديد حجم الخسائر وسبب اشتعال النيران بالمخزن.

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حريق مخزن كرتون قويسنا أمن المنوفية
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