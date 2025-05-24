الدفع بـ6 سيارات إطفاء.. حريق مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية فى قويسنا

المنوفية- أحمد الباهي:

شبّ حريق هائل، في مخزن للكرتون بالمنطقة الصناعية وفى قويسنا محافظة المنوفية، دون معرفة أسبابه، وأبلغ المترددين على المنطقة الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

وكشف مصدر مسؤول لـ"مصراوي"، أن الحريق نشب في مخزن للكرتون وسط المصانع، عصر اليوم السبت، وفور ورود البلاغ دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات لإخماد الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وشاهد ركاب السيارات ارتفاع أعمدة الأدخنة تتصاعد إلى السماء، وذلك أثناء سيرهم على الطرق القريبة من موقع الحريق.