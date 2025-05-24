هربا من الحر إلى الموت.. غرق شابين في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى جهينة المركزي شمالي محافظة سوهاج، شابين جثتين هامدتين، ادعاء غرق في ترعة السوهاجية، دائرة مركز شرطة جهينة.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من محمد حسين عبد اللطيف 18 سنة، ومحمد عاطف محمد إبراهيم 26 سنة، يقيمان بناحية قرية جهينة الشرقية، جثتين هامدتين، ادعاء غرق.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء نزول المذكورين في الترعة المشار إليها هربًا من حرارة الجو، جرفهما التيار وغرقا بها، لعدم إجادتههما السباحة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.