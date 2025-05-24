قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلن ديوان عام محافظة قنا، في بيان رسمي، خلوّ المحافظة تمامًا من أي انتشار وبائي لأمراض الحمى القلاعية، أو الجلد العقدي، أو جدري الأغنام، أو الفحم العضلي، مؤكدًا استقرار الوضع البيطري في نطاق المحافظة.

وأكد البيان، الصادر استنادًا إلى تقارير لجان التقصي والتحري الوبائي التابعة لمديرية الطب البيطري، عدم رصد أي حالات اشتباه بأمراض وبائية في قطاع الدواجن أيضًا، نتيجة أعمال المتابعة والرصد الدورية.

وفي إطار الجهود الاستباقية، أوضحت المحافظة أن حملات التحصين التي أُجريت منذ بداية العام شملت تطعيم الأبقار والجاموس ضد الجلد العقدي بدءًا من 26 يناير، إلى جانب حملة أخرى خلال شهر أبريل لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ما أسهم في رفع مستوى المناعة لدى الثروة الحيوانية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

كما أشار البيان إلى تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن تطهير المجاري المائية من الحيوانات النافقة، حيث رُصدت حالتان فرديتان فقط بمركزي قفط وقنا، وتبيّن أنهما غير مصابتين بأي أمراض وبائية.



وشددت المحافظة على أن هذه السلوكيات لا تمثل ظاهرة، وإنما تصرفات فردية، داعية المواطنين إلى الالتزام بأساليب التخلص الآمن من الحيوانات النافقة حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وفي سياق متصل، نفت المحافظة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع لحيوانات زُعم إصابتها بأمراض وبائية، موضحة أن الفصائل التي ظهرت في تلك الصور (مثل الحمير والخيول) لا تُصاب بأمراض الحمى القلاعية أو الجلد العقدي أو الجدري.



وأدانت المحافظة بث مثل هذه الشائعات المغرضة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروّجي الأخبار الكاذبة التي تضر بالاقتصاد المحلي وتهدد الثقة العامة.

من جانبها، أكدت مديرية الطب البيطري أن غرفة إدارة الأزمات لم تتلقَّ حتى الآن أي بلاغات بشأن ظهور أمراض معدية أو وبائية بين الحيوانات، سواء من خلال فرق الرصد أو الإدارات البيطرية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوضع البيطري في محافظة قنا مستقر وآمن، وأن الأجهزة المختصة تواصل جهودها للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، بما يضمن سلامة الغذاء واستقرار الأسواق، خاصةً في ظل استعدادات عيد الأضحى المبارك.