قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى بني سويف، قبول 648 معلما مساعدا جديدا بالمحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم.

وأكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم فى بنى سويف، أن تعيين هذه الدفعة الجديدة من المعلمين يمثل خطوة مهمة في دعم المدارس وتحقيق الانضباط التعليمي.

وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم لن تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمعلمين الجدد، حرصًا على سرعة دمجهم في العملية التعليمية، بما يحقق الاستقرار داخل المدارس ويدعم جهود التطوير الشامل للمنظومة.