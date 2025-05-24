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مسابقة الـ30 ألف معلم.. أسماء المقبولين في وظيفة مدرس مساعد بالمنوفية

12:09 ص السبت 24 مايو 2025

مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، عن أسماء المعلمين والمعلمات المقبولين في وظيفة "معلم مساعد" ضمن الدفعة الثالثة من مسابقة الثلاثين ألف معلم، وسط فرحة كبيرة من المُعلن أسمائهم.

في ذات السياق، تقدم الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم وثريا منصور مدير عام التعليم العام، بالتهنئة للمعلمين والمعلمات المقبولين في وظيفة "معلم مساعد"، متمنيًا لهم التوفيق في العملية التعليمية بما يخدم الطلاب.

وجاء أسماء المعلمين والمعلمات على النحو التالي:

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