جامعة الإسكندرية: دعم البحث العلمي لتعزيز الصناعة والاقتصاد

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تدعم بكل بقوة كافة الندوات واللقاءات العلمية الرامية لربط البحث العلمي بالصناعة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وبرنامج Horizon Egypt للتعريف بالمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي وكيفية استفادة السادة الباحثين منها.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية من خلال الـ Technology park الخاص بها تستهدف الأفكار الإبداعية والبحوث التطبيقية العلمية للباحثين القادرة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر.

وأوضح أن تلك المشروعات الإبداعية ستحصل على تمويل مادي في إطار تنافسي شريطة أن تكون تلك الأفكار البحثية تتضمن حلول لمشاكل صناعية ومجتمعية، فضلاً عن توفير مناخ وبيئة داعمة ومحفزة للباحثين ورواد الأعمال من الشباب.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي الأسبق.

تضمنت الندوة محاضرة عن التعريف ببرنامج الاتحاد الأوروبى Erasmus و Horizon وكيفية الاستفادة من المنح الخارجية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتعريف بالمنح المقدمة من أكاديمية البحث العلمي وذلك لربط العلوم الطبية بالصناعة وزيادة الروابط بين مصر والاتحاد الأوروبي.