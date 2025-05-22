طالب يعتدي على والدته بـ16 طعنة في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

شهدت عزبة بهجات التابعة لقرية العتوة البحرية بمركز قطور في محافظة الغربية، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم طالب بالصف الأول الإعدادي على طعن والدته بسلاح أبيض أثناء نومها، مسببًا لها 16 إصابة متفرقة، نُقلت على إثرها في حالة حرجة إلى مستشفى قطور العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع اعتداء من طالب على والدته، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة السيدة "نادية. م. ع"، وتبلغ من العمر 36 عامًا، بطعنات نافذة في الصدر وجروح متفرقة بالبطن والفخذ، مع تدهور حالتها الصحية.

وبحسب رواية المجني عليها، فإن نجلها "محمود. م. أ"، الطالب بالصف الأول الإعدادي، هو من اعتدى عليها باستخدام سكين مطبخ، بعد أن عاد إلى المنزل عقب غياب دام أشهر، وسط تغيّرات ملحوظة في سلوكه وحالته النفسية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.