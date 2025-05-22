حقيقة إصابة طالب تمريض بـ"الإيدز" في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت الدكتورة حنان حسني، وكيل كلية التمريض جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، حقيقة ما أثير حول إصابة طالب امتياز بفيروس نقص المناعة "الإيدز" خلال فترة التدريب العملي بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية.

وأوضحت وكيل كلية التمريض، إنه جرى التحقق من إصابة طالب امتياز مقيد بمعهد فني تمريض، الخاضع لإشراف كلية التمريض جامعة الإسكندرية، بفيروس نقص المناعة "الإيدز" بعد ظهور الأعراض عليه.

وأشارت "حسني" في تصريحات لها، اليوم الخميس، إلى أن الطالب كان يتلقى التدريب العملي بمستشفيات جامعة الإسكندرية وجرى إيقافه عن التدريب العملي والتعامل مع المرضى، لحين علاجه واكتمال شفائه.

وأضافت أنه جرى على الفور تنفيذ البروتوكول المتبع في المستشفيات الجامعية للتعامل مع تلك الحالات من خلال "وحدة التحكم بالعدوي"، وإحالة الطالب إلى مستشفى الحميات وإرسال بياناته إلى الجهة المركزية المسئولة عن ترصد الأمراض المعدية.

وعن توقيت إصابته بالفيروس، أكدت وكيل كلية التمريض جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أنه لا يمكن الجزم بطريقة وتوقيت إصابة الطالب بالفيروس، منوهة أن سيجرى دعمه نفسيًا خلال مرحلة العلاج.