جامعة الأقصر تستقبل وفد حقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب (صور)

الأقصر - محمد محروس:

استقبلت الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس 22 مايو 2025، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، في ختام زيارة ميدانية للمجلس إلى محافظة الأقصر خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.

وضم الوفد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وعددًا من أعضاء الأمانة الفنية، بحضور الدكتورة منال مبارك، رئيس وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر. وبحث اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة الجامعية، ودعم المبادرات الطلابية الساعية لترسيخ هذه المفاهيم.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب عن تقدير المجلس لجهود الجامعة في دعم قضايا التعليم والتنمية، وإسهامها في تعزيز الوعي الثقافي، خاصة في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبها، رحّبت رئيس الجامعة بالوفد، مؤكدة اعتزازها بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشددة على حرص الجامعة على ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة داخل الحرم الجامعي، من خلال أنشطة وبرامج موجهة لتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

واتفق الطرفان على أهمية مواصلة هذا التعاون لضمان بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على الإسهام في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا. وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود المجلس لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي، باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل مستدام قائم على الكرامة الإنسانية.