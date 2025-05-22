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مقتل شاب في تجدد خصومة ثأرية بقنا

04:09 م الخميس 22 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، بطلقات نارية بسبب تجدد خصومة ثأرية في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع شاب بطلقات نارية داخل قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع "أحمد.ت"، في العشرينيات من العمر بطلقات نارية على يد آخرين بسبب تجدد خصومة ثأرية المجني عليه ليس له علاقة بها داخل قرية السمطا مركز دشنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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