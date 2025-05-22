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الكيرجاوي يكسب البلدي.. تعرف على أسعار وأنواع خراف الأضاحي بأسوان

03:21 م الخميس 22 مايو 2025
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أسوان - إيهاب عمران:

شهد سوق الأغنام بمنطقة البشارية في مدينة أسوان، اليوم الخميس، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الأضاحي من خراف، ماعز وأبقار، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ويُعد السوق واحدًا من أقدم وأشهر أسواق الماشية في جنوب مصر، ويتميز بتنوع الأنواع المعروضة، أبرزها الخروف الكيرجاوي، والمجنس، والبلدي.

وقال محمد صابر، أحد تجار الخراف، إن الخروف الكيرجاوي يحظى بإقبال كبير من الزبائن نظرًا لجودة لحمه الأحمر وقلة نسبة الدهون فيه، إلى جانب سرعة نضجه أثناء الطهي، وهو ما يُفضله الكثيرون.

وأضاف أن الخروف الكيرجاوي يتغذى على البرسيم الجاف والذرة الصفراء، ولا يقبل تناول الخبز الناشف، وهو ما ينعكس على جودة لحمه.

من جانبه، أوضح التاجر علي حسين أن الإقبال على شراء الأضاحي بدأ مبكرًا هذا العام، وهو أعلى من العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى استقرار أسعار الخراف مقارنة بأسعار المواشي الأخرى واللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن أسعار الخراف تتراوح هذا الموسم بين 6 آلاف و15 ألف جنيه، حسب الحجم والوزن، وتُحسم عمليات البيع والشراء بالتراضى بعد مفاوضات "الفصال" المعتادة بين البائع والمشتري.

وأكد أن حركة البيع تستمر حتى مساء يوم وقفة عرفة، حيث يفضل كثير من المواطنين تأجيل شراء الأضحية حتى اللحظات الأخيرة لتقليل نفقات الإعاشة اليومية، أو لعدم توفر مكان مناسب لحفظ الأضحية في المنزل.

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أسعار وأنواع خراف الأضاحي الكيرجاوي سوق الأغنام أسوان
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