زلزال يضرب بني سويف دون خسائر أو إصابات

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام محافظة بني سويف، أنه لم يتلق أي بلاغات عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية أو مادية، عقب الزلزال الذي شعر به عدد من سكان المحافظة صباح اليوم الخميس.

وجه الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، غرفة العمليات الرئيسية بمتابعة الموقف فور وقوع الهزة، وشدد على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لرصد أية تداعيات محتملة، وضمان سلامة المواطنين والمنشآت، مع رفع درجة الاستعداد في كافة الأجهزة التنفيذية.

كانت هزة أرضية قد شعر بها عدد من المواطنين في عدة محافظات، وأكدت مصادر بالشبكة القومية للزلازل أنه جرى تسجيل الهزة بدقة عبر منظومة رصد حديثة تضم 70 محطة موزعة في أنحاء الجمهورية، قادرة على رصد الزلازل مهما بلغت قوتها.