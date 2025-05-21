الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق ضخم قرب برج ضغط عالي

الشرقية - ياسمين عزت:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، على حريق هائل اندلع في الحي 12 بمنطقة قرب برج ضغط عالي، وجرى تبريد المنطقة المحيطة بالحريق لمنع امتداده إلى الأماكن القريبة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق بالحي 12 بالقرب من عمارات الأسمنت القريبة من منطقة برج ضغط عالي.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت القوات من إخماده دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للواقعة.