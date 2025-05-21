إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب مشادة كلامية بين أبناء عمومة بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين وقوع مشاجرة بالأعيرة النارية ببندر البداري بجوار كوبري الشابورة بين أولاد عموم بسبب مشادة كلامية وأسفرت عن إصابة كل من: "نايف.ع.ع" 60 عامًا، و"اسامة.ك.م" 48 عامًا، و"نادي.ا.م" 49 عامًا، و"ياسين.م.ع" 43 عامًا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري لتلقي العلاج.

كما أصيب "التهامي.ن.م" 31 عامًا، و"عزت.ن.ع" 21 عامًا وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الوضع. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة.