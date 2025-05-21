كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور

الفيوم - حسين فتحى:

في قصة أشبه بالخيال العلمي، نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الفيوم الجامعي في استخراج مسمار حديدي بطول 7 سم استقر داخل مخ طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، في عملية جراحية دقيقة استغرقت 5 ساعات.

لم تكن حالة الطفل، الذي لم يتجاوز الحادية عشرة، تبعث على التفاؤل، خاصة مع عمق المسمار داخل الرأس، فمع وصوله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، سادت حالة من الرعب والقلق بين أفراد أسرته.

واستدعى الدكتور محمد صفاء عرفة، مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، الدكتور أحمد حسام أبو الهدى، أحد أمهر أطباء المخ والأعصاب المتخصصين في الجراحات المعقدة بالمخ وقاع الجمجمة.

انطلق الطبيب الشاب رفقة الدكتور أحمد حسين الديب والدكتور أحمد رمضان هدهود، وجميعهم أعضاء هيئة التدريس بقسم المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة الفيوم، وطبيبة التخدير الدكتورة إيمان محمد، بالإضافة إلى طاقم التمريض المختص، إلى غرفة العمليات.

تم نقل الطفل بأقصى سرعة بعد إجراء التحاليل والأشعات اللازمة للجراحة المعقدة، ومرت الساعات على أسرة الطفل كأنها دهر، فالمسمار الذي اخترق عظام الجمجمة ووصل إلى المخ كان يشكل خطرًا بالغًا.

وكشف الدكتور أحمد حسام أبو الهدى، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة الفيوم، لمصراوي، أن تركيز الفريق الطبي انصب على سرعة استخراج المسمار لإنقاذ حياة التلميذ، خاصة أن المسمار كاد أن يتسبب في تسمم الأوعية الدموية بالمخ.

وأضاف أبو الهدى أنه تم ترقيع الغشاء الذي تضرر جراء دخول المسمار، وتنظيف مكان الإصابة، وبعدها، استرد الطفل وعيه بالكامل، وحالته مستقرة، رغم استئصال جزء من عظام الجمجمة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد صفاء عرفة، مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، أن أطباء جراحة المخ والأعصاب أنقذوا حياة الطفل "م.أ.س"، الذي حضر لقسم الطوارئ وهو يعاني من وجود جسم غريب ظاهر في فروة الرأس.

وأوضح أن الفحص الإكلينيكي وأشعة الـ CT أظهرا وجود مسمار معدني مغروز بزاوية رأسية في العظام الجدارية الأمامية للجمجمة، ممتدًا بعمق نحو القشرة الدماغية، مما يشكل خطورة بالغة على حياته.

وأضاف عرفة أنه بعد إجراء التحاليل والإشعاعات اللازمة، تم إدخال الطفل لغرفة العمليات. تم إجراء فتح جراحي دقيق حول الجسم المعدني، واستئصال جزء عظمي يحتوي على المسمار لتجنب أي إصابة إضافية للمخ أو الأوعية الدموية المجاورة، واستمرت العملية نحو 5 ساعات، وبعدها تم نقل الطفل إلى غرفة العناية المركزة.

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