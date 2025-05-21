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العملية استغرفت 5 ساعات.. استخراج مسمار اخترق رأس طفل في الفيوم- صور

09:03 ص الأربعاء 21 مايو 2025
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    استخراج مسمار اخترق رأس طفل
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الفيوم- حسين فتحى:

نجح فريق طبي من جراحي المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي التابع لجامعة الفيوم، في استخراج مسمار معدني إخترق رأس طفل عمره 11 عامًا.

قال الدكتور محمد صفاء عرفة مدير عام المستشفيات بجامعة الفيوم، إن أطباء جراحة المخ والأعصاب التابعين للمستشفى أنقذوا الطفل "م. أ. س"، 11 عاما، الذي حضر لقسم الطوارئ وهو يٌعاني من وجود جسم غريب ظاهر في فروة الرأس.

وأضاف صفاء، أنه تبين من خلال الفحص الإكلينيكي وأشعة الـ CT وجود مسمار معدني مغروز بزاوية رأسية في العظام الجدارية الأمامية للجمجمة، ممتدا بعمق نحو القشرة الدماغية، مما يشكل خطورة بالغة على حياة الطفل.

وأشار إلى أنه جرى إجراء التحاليل والإشعاعات الخاصة بحالة الطفل، وبعدها جرى إدخال الطفل لغرفة العمليات، إذ تم إجراء فتح جراحي دقيق حول الجسم المعدني، واستئصال جزء عظمي يحتوي على المسمار لتجنب أي إصابة إضافية للمخ أو الأوعية الدموية المجاورة.

وأكد أن العملية استمرت حوالى 5 ساعات، وبعدها جرى نقل الطفل لغرفة العناية المركزة، وحالته مستقرة.

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