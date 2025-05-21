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حبس صاحبة مركز تجميل و6 عاملات لإعتدائهن على محامٍ بالمحلة

09:09 م الأربعاء 21 مايو 2025

تعبيرية

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الغربية- مروة شاهين:

قررت جهات التحقيق في نيابة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حبس صاحبة مركز تجميل "بيوتي سنتر" و6 من العاملات معها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت مع محامٍ وزوجته.

تعود تفاصيل الواقعة عند قيام صاحبة مركز تجميل و6 سيدات، بالاعتداء على محامٍ داخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة شكري القوتلي، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة، وذلك إثر خلافات سابقة بين الطرفين.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت بلاغًا من الأهالي يُفيد بوقوع مشاجرة داخل "بيوتي سنتر" شهير، وتعدي عدد من السيدات على أحد السكان، الذي يعمل محاميًا، مستخدمين الأيدي والأحذية إلى جانب تمزيق ملابسه، وهو ما تم توثيقه في فيديو تداوله النشطاء على موقع "فيسبوك"، وأثار حالة من الاستياء والغضب بين المتابعين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وضبط المتهمات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والوقوف على ملابسات الواقعة.

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